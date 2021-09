Il presidente Strianese e il sindaco Napoli mercoledì sul cantiere dalla SP129/b ?La Provincia di Salerno consegna i lavori di ripristino della pavimentazione stradale ammalorata

La Provincia di Salerno consegna i lavori di ripristino della pavimentazione stradale ammalorata a tratti e altri interventi di miglioramento della sicurezza della SP 129/b ricadente nel comune di Salerno.

“I lavori - dichiara il Presidente Michele Strianese - iniziano il 15 settembre p.v. grazie anche al proficuo coordinamento con gli uffici di Palazzo di città. Inoltre, mercoledì mattina, intorno alle 9,00 all’altezza del Castello di Arechi, io e il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli faremo un sopralluogo al cantiere per un ultimo monitoraggio dell’opera.

L’intervento riguarda vari tratti della strada provinciale 129/b non solo per il ripristino della pavimentazione stradale, ma anche per il ripristino barriere guard rail divelte, per il consolidamento porzione di scarpata stradale e per l’installazione della segnaletica stradale mancante.

La sinergia istituzionale fa Enti ancora una volta ci permette di intervenire con azioni concrete, in questo caso apriamo un nuovo cantiere per il miglioramento della sicurezza della rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nelle nostre comunità.”