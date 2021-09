Salerno, ultimo consiglio prima delle elezioni. Napoli: "Fiero di quanto fatto" Il messaggio del sindaco: "Sono stati anni intensi e impegnativi"

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli tira le somme di questi ultimi cinque anni dopo l'ultimo consiglio comunale di stamattina. La fascia tricolore è in cerca della riconferma nelle prossime elezioni amministrative, intanto si chiude, idealmente, questo quinquennio.

"Un grazie colmo di stima ad assessori, consiglieri, personale e dirigenti comunali che con sacrificio e lealtà hanno supportato il mio lavoro. Avrei preferito che questi cinque anni fossero connotati più dal confronto e non da infondati e propagandistici attacchi da parte di qualcuno all'interno di questa assise. La dialettica politica è una cosa, e apprezzo chi l'ha fatta con correttezza e garbo istituzionale, lo stravolgere la realtà mistificandola per puri fini, è ben altra cosa", ha scritto il primo cittadino.

"Penso a quanto realizzato finora: il ripascimento che sta cambiando l'aspetto delle nostre spiagge e del nostro litorale, Piazza della Libertà che inaugureremo nei prossimi giorni e le tante opere completate o in via di progettazione. La città si sta trasformando con opere sotto gli occhi di tutti", continua la fascia tricolore.

"Sono stati anni intensi e impegnativi. Abbiamo dovuto combattere contro la pandemia che ci ha messo a dura prova. È stata una gelata inattesa e dalla quale ancora non siamo completamente usciti. In prima persona ho seguito le attività di controllo nelle strade e nelle stazioni, ho organizzato sanificazioni nei luoghi più sensibili come le scuole, ho lavorato, insieme ai Settori preposti, per garantire i buoni pasto a chi è stato più colpito da questa pandemia. Come amministrazione comunale abbiamo realizzato, in tempi record, in collaborazione con la Asl, centri vaccinali dislocati in città per accogliere l'appello del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a far vaccinare quanta più popolazione possibile. Non a caso, Salerno risulta tra le città con più vaccinati.

Abbiamo lavorato per il bene della nostra Comunità. Sono fiero e orgoglioso di quanto fatto finora. Sono fiero e orgoglioso della mia Città che ho guidato con spirito di abnegazione e passione. Andremo sempre più avanti, ancora, per continuare questo immenso lavoro al servizio dei miei Concittadini", le parole del sindaco Napoli.

Nel corso dell'ultimo consiglio sono infatti stati discussi, e alle fine approvati, tutti gli strumenti finanziari all’ordine del giorno, compreso il bilancio. Non sono mancate le polemiche. Salerno è il quarto comune più indebitato d’Italia e la città "è sull’orlo di un baratro" per alcuni esponenti di minoranza. Ma l'assessore con delega al bilancio, Luigi Della Greca ha voluto tranquillizzare: "La situazione del Comune di Salerno è buona. Non ottima, ma buona. Non vuol dire che mancano i problemi, ma abbiamo gli strumenti per affrontarli".