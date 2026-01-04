Campagna, aggredisce la madre con posate da tavola: arrestato Provvidenziale l'allarme lanciato dalla sorella

Poteva avere conseguenze ben più gravi la lite in famiglia avvenuta nella giornata di venerdì a Campagna e che ha portato all'arresto di un 43enne. Da quanto si apprende i militari della locale stazione sono intervenuti in un'abitazione, arrestando un uomo per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. L'indagato, che era già attenzionato per maltrattamenti in famiglia, si sarebbe scagliato contro la madre, provando ad aggredirla con alcune posate presenti in cucina. La sorella, intuita la situazione di pericolo, ha lanciato tempestivamente l'allarme, contattando il 112. Un intervento risultato provvidenziale. I carabinieri, infatti, hanno evitato che l'aggressione potesse degenerare, bloccando in flagranza il 43enne e arrestandolo. Nella circostanza l'uomo ha anche opposto resistenza.