Scafati, 21enne ferito al torace da un proiettile È arrivato direttamente in ospedale a Nocera Inferiore, indagini dei carabinieri

Un giovane di 21 anni è stato ferito nella serata di sabato con un proiettile di piccolo calibro. Da quanto si apprende il ragazzo è arrivato direttamente al pronto soccorso dell’Umberto I di Nocera Inferiore con una ferita al torace. Nessuno avrebbe allertato il 112 né sarebbe stata sporta una denuncia alle forze dell’ordine. I carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, guidati dal comandante Gianfranco Albanese, hanno agito d’iniziativa, riuscendo a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il ragazzo, fortunatamente, non è in pericolo di vita.