Paura a Pontecagnano Faiano, incendio in una discoteca della Costa sud Sul posto i vigili del fuoco

Dopo l'incendio divampato nella serata di sabato in un mega-store di via Amerigo Vespucci, un nuovo rogo ha interessato la città di Pontecagnano Faiano. Le fiamme, stavolta, hanno interessato la discoteca Dolcevita, noto locale della costa Sud. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre, riuscendo a domare l'incendio in poco tempo. Sono in corso accertamenti. Il locale, fortunatamente, in quel momento era chiuso. I danni dovrebbero essere corcoscritti solo all'ingresso. Non si conoscono al momento le cause del rogo. I proprietari sono stati allertati dalla notifica dell'allarme scattato all'interno del locale. Non si registrano feriti. Sul posto i Vigili del Fuoco di Salerno e Giffoni Valle Piana con mezzi di supporto. Si sta verificando la situazione e si procede con la messa in sicurezza.

In serata, intanto, il sindaco Giuseppe Lanzara è intervenuto sull'incendio divampato sabato sera e che ha tenuto impegnati i vigili del fuoco per ore. «Abbiamo seguito e stiamo seguendo la vicenda con grande attenzione, al fine di evitare eventuali conseguenze sulla popolazione. Sono stato personalmente sul luogo dell'incendio e resto in contatto con tutti i corpi deputati alla sicurezza ed al controllo della situazione, i quali tuttavia non hanno evidenziato possibili ripercussioni né dal punto di vista strutturale che ambientale. Un sincero ringraziamento, in particolare, ai Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti in Via Vespucci per scongiurare il peggio, anche a rischio della loro vita. Rinnovo, infine, il mio invito a mantenere la massima prudenza, non alimentando paure e chiacchiericci privi di fondamenta. Lasciamo lavorare gli organi di competenza», le parole del primo cittadino.