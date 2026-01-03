Spaventoso incendio distrugge completamente un deposito di merci cinesi

Lingue di fuoco alte diversi metri, danni ingenti

Pontecagnano Faiano.  

Uno spaventoso incendio ha interessato in tarda serata un capannone gestito da imprenditori cinesi in via Amerigo Vespucci a Pontecagnano Faiano.

La struttura è stata completamente avvolta dalle fiamme ed è andata distrutta con la merce all'interno.

Si tratta del "Mercatone 99", particolarmente nota in zona.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco ed i soccorritori del Vopi, oltre alle forze dell'ordine.

Si indaga per risalire alle cause del rogo, ma ora la priorità è spegnere le fiamme alte diverse metri e visibili a grossa distanza.

