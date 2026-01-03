spaventoso incendio distrugge completamente un deposito di merci cinesi

Uno spaventoso incendio ha interessato in tarda serata un capannone gestito da imprenditori cinesi in via Amerigo Vespucci a Pontecagnano Faiano.
La struttura è stata completamente avvolta dalle fiamme ed è andata distrutta con la merce all'interno.
Si tratta del "Mercatone 99", particolarmente nota in zona.
Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco ed i soccorritori del Vopi, oltre alle forze dell'ordine.
Si indaga per risalire alle cause del rogo, ma ora la priorità è spegnere le fiamme alte diverse metri e visibili a grossa distanza.