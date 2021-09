Crociere a Salerno, torna la "Mein Schiff": oltre mille turisti in città De Nigris: ora l'obiettivo è estendere la "bolla Covid" in città per trattenere i visitatori

Si è riaffacciata in queste ore al porto di Salerno la "Mein Schiff", diventata quasi un habitué di questi mesi: la nave da crociera è approdata in città con a bordo oltre mille turisti. Quasi tutti di nazionalità straniera, in particolare tedesca.

Divisi in gruppi, i crocieristi hanno poi raggiunto la Costiera Amalfitana. E non è mancato chi ha deciso di spostarsi verso la Divina con monopattini e biciclette. Il dato testimonia la ripresa della stagione crocieristica in città, con oltre 30 navi prenotate fino alla fine dell'anno.

Il trend è dunque in netta ripresa dopo lo stop dello scorso anno, ma per tornare ai valori abituali bisognerà attendere il 2022. Intanto, però, il territorio si gode questo epilogo d'estate con migliaia di turisti in giro per il territorio.

E come ha spiegato l'amministratore unico della stazione marittima Orazio De Nigris, la sfida per le prossime settimane è quella di prevedere anche nella città di Salerno la cosiddetta "bolla Covid" per far muovere i crocieristi in sicurezza, con l'obiettivo di tenerli per qualche ora anche in città oltre che nelle solite località di mare della Costiera Amalfitana.