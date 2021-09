Lavori sulla Tangenziale e primo giorno di scuola, Salerno paralizzata Mattinata da incubo per gli automobilisti: lunghe code, smog e caos

Una combinazione micidiale, nemmeno tanto difficile da prevedere. Fatto sta che la coincidenza del primo giorno di scuola con il cantiere aperto sulla Tangenziale ha letteralmente mandato in tilt Salerno.

Lunghe code, caos e disagi in tutte le zone della città: da Fratte alla zona orientale automobilisti incolonnati non solo in prossimità delle rampe di accesso. Le ripercussioni, inevitabilmente, si sono abbattute anche sulla viabilità ordinaria.

Super lavoro per i vigili urbani, dislocati in diversi punti strategici della città soprattutto per garantire il rientro in classe in sicurezza. Ma la "combo" tra cantieri e primo suono della campanella ha finito col paralizzare Salerno dalla zona orientale a quella occidentale.

Una giornata, quindi, totalmente da dimenticare sul fronte traffico per i salernitani ed i pendolari in arrivo in città.