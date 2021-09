Rientro a scuola a Salerno, il sindaco Napoli: "Parte oggi una bella avventura" Il primo cittadino h fatto una visita simbolica all'Istituto Barra: "Bambini emozionati e felici"

Zaini in spalla, si torna a scuola. In occasione del rientro in aula, il primo cittadino di Salerno Vincenzo Napoli ha visitato l'istituto Barra per augurare a studenti, docenti e personale un buon anno scolastico.

"In questo primo giorno di scuola faccio il mio più affettuoso augurio ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale, ma soprattutto agli alunni che finalmente rivedono una scuola così come dovrebbe essere e come sarà. Questa mattina ho fatto una visita simbolica all'Istituto Barra, ma è come se fossi stato in tutte le scuole della città. Ho visto bambini emozionati, felici, con gli occhi lucidi; e questo riempie il cuore di gioia", scrive il sindaco.

La voglia di tornare alla normalità è tanta, ma il Covid è ancora tra noi e l'appello è ancora una volta a non abbassare la guardia: "Sono stati due anni terribili che speriamo di esserci definitivamente lasciati alle spalle. Ma, proprio perchè ciò accada, è necessario vaccinarsi e rispettare le norme di contenimento del contagio. Parte oggi una bella avventura: sono certo che andrà nel migliore dei modi", le parole della fascia tricolore.

La prima campanella è suonata per gli studenti di tutta la provincia, da ogni comune gli auguri di buon anno scolastico da parte dei primi cittadini.