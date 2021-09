Oratorio Salesiani, due minori positivi: a casa 250 studenti I giovanissimi in quarantena fiduciaria

L'Asl Salerno ha deciso, a seguito della positività riscontrata di due studenti minorenni all'Oratorio dei Salesiani, di rinviare l'inizio dell'anno scolastico per circa 250 ragazzi delle elementari e medie. I due bambini sono in buone condizioni.

In quarantena fiduciaria sono finiti comunque tutti gli studenti che hanno preso parte al tradizionale oratorio di settembre, insieme agli animatori. Ora per il rientro in classe i più piccoli dovranno aspettare il 18 settembre i più grandi il 22 ma solo dopo tampone negativo.

Alcuni dei partecipanti provenivano anche da altri comuni limitrofi. Dai Salesiani accertano che tutte le norme anti contagio siano state rispettate con scupolo, il triage, la disinfezione delle mani, le distanze. Intanto i locali sono stati sanificati e messi in sicurezza.

Un duro colpo a poche ore dalla partenza dell'anno scolastico un primo preoccupante stop che riaccende i timori da contagio di Covid 19 tra i banchi.