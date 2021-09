Salerno,lotta al Covid: vaccinazioni a donne in gravidanza con percorso dedicato Oggi, 17 settembre, open day in tutti i punti vaccinali dell'Asl Salerno

Continua la lotta al Covid. Oggi, 17 settembre, l'Asl di Salerno ha organizzato open day, ad acesso libero e senza prenotazione, anche per i non iscritti in piattaforma, in tutti i punti vaccinali: in particolare vaccinazioni a donne in gravidanza e in allattamento, con percorso dedicato. Verrà somministrato il vaccino Pfizer.

L'iniziativa organizzata anche in occasione della giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente, il cui tema di quest'anno è "Cure Materne e Neonatali Sicure".

"E' di pochi giorni fa l’appello lanciato da ginecologi, neonatologi e pediatri al ministero della Salute per accelerare la vaccinazione anti-Covid nelle donne che allattano o aspettano un bimbo. I vaccini a mRNA, in particolare, sono sicuri anche per questo target e rappresentano l’unica arma possibile per tutelare le donne incinte o le neo-mamme in allattamento dai grandi rischi del contagio. Proteggere le persone significa metterle al centro, con i loro bisogni specifici", fanno sapere dall'Asl.