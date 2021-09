Piazza della Libertà, ci siamo: tutto pronto per l'inaugurazione Il sindaco Napoli: "Un capolavoro meraviglioso che dà vivibilità e creerà economia e lavoro"

E' ormai tutto pronto. Domani, lunedì 20 settembre, dopo oltre 10 anni sarà inaugurata Piazza della Libertà a Salerno. L'opera progettata da Riccardo Bofil e fortemente voluta dall’allora sindaco Vincenzo De Luca vedrà finalmente la luce dopo anni di ricorsi. Il taglio del nastro, a cui non mancherà il governatore della Campania, è in programma alle 17. Soddisfatto il sindaco Vincenzo Napoli: "Dove c'erano degrado e illegalità, cataste di legname ed officine sulla spiaggia abbiamo realizzato come Comune, con il Presidente Vincenzo De Luca, un porto turistico, una passeggiata a mare con bar e ristoranti che prolunga il Lungomare, Salifornia, il Crescent e Piazza della Libertà, 700 parcheggi sotterranei. Un capolavoro meraviglioso che dà vivibilità e creerà economia e lavoro. Benvenuti a Piazza della Libertà. La piazza di tutti i salernitani. Salerno ancora più avanti!", ha scritto sui suoi canali social la fascia tricolore.

Due giorni e due grandi eventi. Fervono i preparativi anche per l'allestimento del grande palco in piazza della Libertà che, il 21 settembre, ospiterà il solenne Pontificale in onore di San Matteo, patrono di Salerno. L'inaugurazione della piazza avverrà, infatti, proprio alla vigilia dei festeggiamenti del Santo Patrono.