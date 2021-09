San Matteo: il messaggio alla cittadinanza del sindaco Napoli “Benedica quanti hanno sofferto in questi mesi di pandemia”

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha inviato un messaggio alla cittadinanza sulla festa del santo patrono della città. “Celebriamo insieme la festa del Nostro Amatissimo Patrono San Matteo. Una giornata memorabile per Salerno e per i tanti fedeli e visitatori che dal resto della provincia e della regione giungeranno a rendere omaggio all’Evangelista. San Matteo è il simbolo altissimo dell’identità salernitana.

Desidero ringraziare per la sua saggia lungimiranza l’Arcivescovo Andrea Bellandi – continua Napoli. - Non potendo svolgere, come tutti avremmo desiderato la processione nelle strade del Centro Storico, il Pastore della Chiesa Salernitana ha voluto comunque consentire l’abbraccio caloroso ed in sicurezza tra San Matteo ed il suo popolo grazie al supporto organizzativo del Comune di Salerno. La Santa Messa sarà celebrata da S.Em.Card. Pietro Parolin Segretario di Stato di Papa Francesco. Una presenza prestigiosa che rinnova il legame tra la Santa Sede e Salerno che nel suo Duomo custodisce le spoglie di San Gregorio VII.

Piazza della Libertà è una location incantevole. San Matteo avrà davanti il mare ed il profilo costiero della Città che Egli protegge con forza. Sarà una celebrazione ricca di significato religioso e civile. San Matteo benedica quanti hanno sofferto in questi terribili anni di pandemia, quelli che hanno prestato soccorso ed aiuto e tutti noi che ci sforziamo con coraggio e responsabilità di tornare a vivere.

Chiediamo al Nostro Patrono di farci restare una comunità unita e solidale, una comunità di donne ed uomini che ogni giorno s’impegna per il bene comune ed un futuro migliore per noi, i nostri figli e la nostra amata città. Buon San Matteo a tutti noi e Viva Salerno" ha concluso la fascia tricolore.