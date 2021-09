Salerno, il giorno di San Matteo: ecco il programma dei festeggiamenti Per la prima volta il Solenne Pontificale si terrà in piazza della Libertà

Oggi è il giorno di San Matteo, patron della città di Salerno. Per la prima volta si aggiunge una nuova location per le celebrazioni. Il Solenne Pontificale si terrà infatti nella neo inaugurata Piazza della Libertà. Il programma dei festeggiamenti è partito questa mattina con le sante Messe in Basilica alle ore 6.30 – 9.00 – 11.00 .

Nella Cripta alle ore 7.30 – 10.00 – 12.00 con Supplica. Ma c'è grande attesa alle ore 18.00 in Piazza della Libertà per il Solenne Pontificale, presieduto da S.EM. Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato del Santo Padre concelebrato dai Rev.mi Vescovi e Sacerdoti. Vi prenderanno parte le autorità civili, portatori e fedeli di San Matteo. La capienza è di 2.500 posti a sedere.

Si potrà accedere dal lato Lungomare, raccomandato - fanno sapere gli organizzatori - il possesso di green pass e mascherina. Saranno presenti dei contapersone all'ingresso e verranno rispettate tutte le normative anti contagio da Covid 19. Quest'anno inoltre non si terrà la tradizionale processione per le strade del centro storico cittadino e neppure i fuochi d'artificio che alla mezzanotte illuminavano il golfo salernitano.