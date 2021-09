Salerno, inaugurata al Ruggi una statua dedicata a San Pio da Pietrelcina Il direttore D'Amato: "E' un Santo molto amato dalla nostra comunità"

Nel giorno di San Pio da Pietrelcina, è stata inaugurata, presso l'atrio della Palazzina Amministrativa dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, una statua lignea, raffigurante il Santo stimmatizzato, realizzata dall'artista salernitano Paolo Cibelli e dallo stesso, donata al Ruggi. L'opera, contenuta in una teca di vetro, è il frutto di un lavoro minuzioso e accurato svolto da Cibelli, dopo aver ricevuto in dono dai missionari Salesiani di Salerno, il tronco di un albero di pioppo, collocato precedentemente nei giardini del Seminario e abbattuto per motivi logistici.

"Padre Pio è un Santo molto amato dalla nostra comunità", ha dichiarato Vincenzo D'Amato, Direttore Generale del nosocomio Salernitano, presente alla cerimonia insieme al Direttore Amministrativo, Ferdinando Memoli, alla Direttrice Sanitaria, Anna Borrelli, e al maestro Cibelli.

"Il personale del Ruggi ringrazia Paolo Cibelli - aggiunge - e apprezza con stima e profonda riconoscenza la donazione di quest'ultimo, convinti che l'immagine del Santo, potrà arrecare sollievo e speranza ai pazienti ricoverati e alle loro famiglie".