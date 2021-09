Pulizia delle strade a Giovi: divieto di transito per tutti i veicoli Ecco quando

Divieto di transito per tutti i veicoli in via San Josemaria Escriva, a Giovi, dalle ore 6 alle ore 12 del giorno 25 settembre 2021 per permettere i lavori di pulizia delle strade da parte di Salerno Pulita.

I provvedimenti – fanno sapere dal Settore Mobilità urbana, trasporti e manutenzioni del comune di Salerno – saranno resi noti all'utenza interessata con il posizionamento di un'apposita segnaletica stradale, il corpo di polizia municipale si occuperà di far rispettare l'ordinanza.