Verso il voto del Coordinamento Forum dei Giovani della provincia di Salerno "La realtà dei Forum è fondamentale per la crescita socioculturale delle comunità"

Sono indette le votazioni per il rinnovo di tutti gli Organi sociali del Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno, che si terranno in occasione dell’Assemblea del Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno, convocata in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, in prima convocazione per il giorno venerdì 19 Novembre 2021, alle ore 15,00 ed in seconda convocazione lo stesso giorno alle ore 15,30 presso la Sala Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino.

I Forum dei Giovani comunali interessati a partecipare al Coordinamento provinciale e all’Assemblea del Coordinamento dovranno inviare la richiesta entro il giorno 14 Novembre 2021, secondo le informazioni presenti nell’Avviso pubblicato con la relativa documentazione, sul sito istituzionale della Provincia di Salerno, lo scorso 1 ottobre 2021, che viene qui allegato.

https://trasparenza.provincia.salerno.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_12478_0_1.html

“Ringrazio fin da ora tutto il Coordinamento che sta per terminare il proprio mandato - dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese - per l'ottimo lavoro svolto in questi anni. La realtà dei Forum dei giovani è trasversale e ben radicata in tutto il nostro territorio ed è fondamentale per la crescita socioculturale delle comunità.

I Forum rappresentano una parte significativa dell’associazionismo territoriale, si tratta quindi di attività preziosa per avvicinare i giovani alle istituzioni attraverso un confronto diretto sia con le associazioni che con le istituzioni, quindi con tutti gli enti, dai Comuni alla Provincia.

Attraverso questa esperienza, infatti, i nostri giovani sperimentano l’attuazione del diritto di cittadinanza attiva e del diritto di partecipazione, principi fondamentali in tutta la normativa nazionale e europea. E la Provincia in questo percorso di crescita c’è, con la volontà di sostenere il futuro dei nostri territori, cioè i cittadini di domani.”