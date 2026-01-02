"Nessun aumento dei pedaggi autostradali per gli automobilisti" Il chiarimento dei sindaci dell'Agro dopo l'interlocuzione con la società concessionaria

Dopo le polemiche sollevate negli ultimi giorni, arriva il chiarimento da parte dei sindaci dell'Agro Nocerino Sarnese: sull'autostrada A3 non ci saranno aumenti per gli automobilisti. Lo hanno precisato gli amministratori del territorio, dopo aver contattato la società concessionaria.

"In merito ai possibili aumenti dei pedaggi autostradali, conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale dello scorso ottobre, alla quale il Ministero ha dato seguito, noi sindaci dell’Agro ci siamo immediatamente attivati avviando un’interlocuzione con la società concessionaria", si legge nella nota. Quest’ultima ha chiarito che gli incrementi di 0,10 euro interesseranno esclusivamente alcune classi di veicoli, nello specifico i mezzi pesanti a quattro e cinque assi. Le percorrenze per le autovetture restano invariate rispetto al 2025, così come le tariffe chilometriche per il Telepass, che non hanno subito alcuna modifica".

"Il nostro ruolo istituzionale ci impone di mantenere un dialogo costante per il buon governo delle comunità che rappresentiamo, ricercando continuamente il confronto. Accanto alla tutela degli automobilisti, riteniamo fondamentale salvaguardare anche il comparto degli autotrasportatori, già fortemente gravato da costi crescenti e centrale per l’economia e la salvaguardia del territorio. Continueremo a seguire con attenzione l’evoluzione dei fatti e a intervenire nelle sedi opportune per tutelare gli interessi delle nostre comunità", concludono i sindaci.

