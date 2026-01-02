Sarno, Forza Italia esce dalla maggioranza: "Ma lavoreremo per il territorio" Ferrante presenta i finanziamenti previsti per la città dell'Agro

“Forza Italia lavora con senso di responsabilità nell’esclusivo interesse dei cittadini: lo dimostrano l’impegno con il quale Forza Italia Sarno ha portato avanti le proposte per il rilancio della città e l’attenzione riservata dal Ministero dei trasporti e delle infrastrutture. Uscire dalla maggioranza che sostiene il sindaco Squillante è una scelta di trasparenza in linea con la posizione del centrodestra. Continueremo a operare per il bene del territorio con la stessa determinazione, rivendicando il nostro ruolo di forza politica che, alle ultime elezioni regionali, nella circoscrizione di Salerno si è attestata come secondo partito del centrodestra con il 9,26% dei voti, in netta crescita rispetto al 5,2% del 2020, mentre a Sarno è passata dal 4,69 al 13,30% dei consensi“.

Lo ha detto, intervenendo a una conferenza stampa convocata dal segretario regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello a Sarno, il deputato azzurro Tullio Ferrante, Sottosegretario al Mit. “Raccogliendo le istanze che il gruppo sarnese di Forza Italia mi ha sottoposto - ha aggiunto - ho voluto promuovere un incontro presso il Mef per valutare le possibili prospettive future relative alla stabilità finanziaria del Comune di Sarno. Come Mit stiamo poi lavorando per modernizzare i collegamenti ferroviari del territorio: la linea Napoli - Salerno è stata oggetto di un importante intervento di potenziamento tecnologico e infrastrutturale, mentre è previsto un investimento da oltre 200 milioni di euro per la linea Salerno–Mercato San Severino–Codola–Sarno. Sono stati inoltre stanziati 8 milioni di euro per la riqualificazione del fabbricato viaggiatori della Stazione di Sarno, che entro il primo semestre di quest’anno verrà riconsegnato ai cittadini migliorato nell’accessibilità e nelle aree esterne. Sono solo alcuni degli interventi messi in campo per la crescita infrastrutturale del territorio. Il tema della mobilità e dei trasporti nell’agro nocerino sarnese deve tornare in cima all’agenda e, su questo, siamo disponibili ad un confronto con la nuova Giunta regionale. Il nostro lavoro - ha concluso Ferrante - proseguirà con serietà e senso istituzionale, a prescindere dalle forze politiche chiamate ad amministrare, per dare risposte concrete ai cittadini”.

