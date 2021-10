Assalto alla sede CGIL: dura condanna da Confartigianato, Claai e Casartigiani ?I Presidenti Risi, Ferrigno e Andresano stigmatizzano quanto accaduto ed esprimono vicinanza

I Presidenti di Confartigianato Franco Risi, Claai Gianfranco Ferrigno e Casartigiani Mario Andresano condannano fermamente il violento assalto ai danni della sede nazionale della CGIL a Roma ed esprimono la propria vicinanza e solidarietà alla sigla sindacale.

Siamo tutti consapevoli e pienamente coscienti che l’emergenza sanitaria, in atto ormai da oltre 18 mesi, ha causato notevoli danni sia alle imprese sia, di conseguenza, ai lavoratori, e ci ha costretti a rivedere il modo di intendere il lavoro e di vivere i luoghi di lavoro. La libertà di espressione, e di decidere senza costrizioni in merito alla somministrazione del vaccino anti-covid, non può e non deve però mai sfociare in atti di aggressione ed intimidazione.

Le associazioni datoriali Confartigianato, Claai e Casartigiani si dicono pronte ad instaurare un tavolo di confronto per dirimere eventuali acredini tra imprese e lavoratori che potranno insorgere dal 15 ottobre p.v., data prevista per l’entrata in vigore dell’obbligo di esibizione del green pass per accedere ai luoghi di lavoro.