Lavori sul viadotto, chiusure notturne sulla Tangenziale di Salerno Lo fa sapere l'Anas: lo stop in orario notturno dalle 22 alle 6 per tutto il mese di ottobre

Per il rifacimento di parte dei giunti di dilatazione, chiude di notte la Tangenziale di Salerno. Lo fa sapere Anas, nell'ambito delle attività di manutenzione programmata sul viadotto "Cristoforo" lungo la carreggiata nord, nei pressi dello svincolo di Via Irno.

A partire da questa notte e fino alla fine del mese ci saranno limitazioni al transito in direzione Pontecagnano/Fratte, nell'orario compreso tra le 22 e le 6 del mattino, esclusi i giorni festivi e prefestivi.

Per gli automobilisti provenienti da Sud, sarà chiusra la carreggiata della Tangenziale di Salerno dallo svincolo di Sala Abbagnano fino a fine tratta (dal km 57,200 al km 55,200), compresa l’interdizione della rampa d’immissione dello svincolo stesso (al km 57,160).

"I veicoli leggeri e pesanti in transito lungo la carreggiata nord della Tangenziale di Salerno diretti a Fratte e a Salerno Centro dovranno obbligatoriamente uscire allo svincolo di Sala Abbagnano al km 57,200, con prosieguo su viabilità comunale, mentre la circolazione diretta sull’autostrada A2 “del Mediterraneo” verrà deviata allo svincolo di Sala Abbagnano, con rientro dal medesimo svincolo in direzione sud verso lo svincolo di Pontecagnano dell’A2; in alternativa si consiglia lo svincolo di Zona Industriale al km 63,500", si legge nella nota diramata da Anas.