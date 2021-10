Salerno, al porto la nave da crociera super lusso a vela In tour tra la città, il Cilento e la Costiera Amalfitana

E' stata inaugurata solo qualche tempo fa e si è subito candidata ad essere una delle meraviglie del mare. La "Sea Cloud Spirit", lunga circa 135 metri, realizzata nei cantieri Rodman.

E' la nave da crociera a vela pensata per un numero ridotto di passeggeri: poco più di 100, numeri molto lontani dalle mega navi da crociere che di solito si affacciano negli scali campani.

Questa volta, al porto di Salerno si è affacciato questa specie di veliero che in realtà è uno yacht per vacanze esclusive.

Dopo lo scalo in città, la "Sea Cloud Spirit" è stata avvistata anche in Costiera Amalfitana. Il tour via mare proseguirà anche in Cilento.