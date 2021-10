Salerno, lavori in tangenziale: limitazioni al traffico dalle 22 alle 6 Gli interventi consistono nel rifacimento e nella sostituzione dei corpi illuminanti

Proseguono, nel rispetto di quanto precedentemente comunicato da Anas, i lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione della Tangenziale di Salerno (SS18).

Per l’esecuzione di specifiche attività, a partire da questa notte (mercoledì 13 ottobre) e fino al prossimo mercoledì 20 ottobre, sono attive limitazioni al transito veicolare, nella fascia oraria compresa tra le 22.00 e le 6.00 del giorno successivo, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

Nel dettaglio, per la circolazione in direzione Pontecagnano (sud) sarà interdetto al transito – sia in entrata che in uscita – lo svincolo di Pastena, con la possibilità di utilizzare lo svincolo precedente (Sala Abbagnano) o successivo (Mariconda).

La circolazione in direzione Fratte (nord), invece, potrà usufruire di una sola delle due rampe d’ingresso dello svincolo di Pastena, per il restringimento della carreggiata.

Le attività in corso consistono nel rifacimento e nella sostituzione dei corpi illuminanti con lampade di nuova tecnologia a led e nella realizzazione di un sistema di telecontrollo.

L’ammodernamento degli impianti consentirà una maggiore continuità del servizio, un notevole risparmio dei costi di gestione e garantirà altresì un’implementazione degli standard di sicurezza.