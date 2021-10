Provincia: viabilità per aeroporto e bretella di Massicelle passano in consiglio Approvato anche il bilancio consolidato, Strianese: "Urgente creare e sostenere sviluppo economico"

Si è tenuto stamattina a Palazzo Sant’Agostino il Consiglio provinciale che fra i punti all’Ordine del giorno prevedeva l’approvazione del Bilancio consolidato 2020 e di altri importanti strumenti di lavoro per l’Ente.

“Oltre alla fondamentale approvazione del Bilancio consolidato – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – oggi abbiamo approvato anche lo schema di protocollo di intesa finalizzato al miglioramento della viabilità di accesso all’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi. Il Protocollo è previsto fra Provincia di Salerno, Regione Campania, Comune di Pontecagnano Faiano, Comune di Bellizzi e Consorzio Aeroporto Salerno-Pontecagnano e GE.S.A.C. spa (Società Gestione Servizi Aeroporti Campani). La questione della mobilità per l’Aeroporto per noi è molto importante perché vogliamo rendere accessibile e ben collegato lo scalo appena diventerà operativo, alla fine dei lavori di allungamento della pista.

Inoltre abbiamo approvato in Consiglio la Convenzione (ai sensi dell’art. 30 del TUEL 267/2000) per delega alla Comunità Montana dell’espletamento della procedura di affidamento dei lavori di completamento della costruzione della strada di collegamento “Bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio di Laurito (Lotto 1 – Stralcio II)” - FASE 2. La Bretella di Massicelle è un’altra opera che permette di sbloccare una situazione che durava da tempo e che questo Consiglio provinciale, con l’affidamento dei lavori alla Comunità Montana, riesce a portare a buon fine.

La Provincia - conclude Strianese - ancora una volta dimostra di essere presente sulle questioni rilevanti per il nostro territorio, soprattutto in un momento delicato come questo in cui è urgente creare e sostenere sviluppo economico e occupazione.”