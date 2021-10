Bomba d'acqua in Cilento e Golfo di Policastro: dal Governo arrivano 2 milioni Il provvedimento varato dal Consiglio dei ministri per i Comuni colpiti dal maltempo

Importanti novità per i municipi della parte meridionale della provincia di Salerno colpiti - tra novembre e dicembre dello scorso anno - dal maltempo che provocò non pochi danni. Nel pomeriggio, infatti, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera allo stanziamento per ristorare le comunità.

In arrivo altri 2 milioni di euro per gli eventi meteorologici registrati nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020. Soldi destinati ai Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice.

Frane, allagamenti e smottamenti che misero in ginocchio il Cilento e il Golfo di Policastro. Ora, alla luce degli interventi di messa in sicurezza e mitigazione idrogeologica, dal Governo arrivano altri soldi per far fronte alle richieste che arrivano dalla provincia di Salerno.