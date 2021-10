Parco, Guardie ambientali e Kronos: patto a tre per salvaguardare il territorio Protocollo d'intesa per il Sarno, la soddisfazione del dirigente interregionale D'Acunto

Importante protocollo d'intesa quello firmato nella sede del Parco regionale del bacino idrografico del fiume Sarno. A siglarlo, oltre l'Ente parco, la Guardia nazionale ambientale e l'associazione "Accademia Kronos". Erano presenti Antonio Crescenzo (presidente del Parco), Antonio D'Acunto (dirigente interregionale Centro-Sud della Guardia nazionale ambientale) ed i rappresentanti della Kronos.

L'obiettivo è intensificare la vigilanza ambientale e zoofila, ma anche prevenire gli incendi, promuovere la cultura ambientale e sostenere le attività di controllo, informazione e sensibilizzazione nel territorio del Comune di Sarno e di tutto il Parco.

I protagonisti dell'intesa sono ovviamente impegnati anche nell'attività di controllo, specialmente in quelle aree riqualificate che ospitano percorsi ecologici. Sul territorio la Guardia nazionale ambientale ha già stipulato un accordo con l'amministrazione municipale.

«Questo protocollo finalizzato a sviluppare sinergie operative ed attività di vigilanza ci rende molto orgogliosi per il lavoro che stiamo svolgendo sul territorio - il commento di D'Acunto -. Grazie agli sforzi e alle energie spese stiamo avendo eccellenti risultati. Ringrazio per questo il presidente del Parco ed i responsabili dell'Accademia Kronos. Insieme a loro abbiamo un unico ed ambizioso progetto: salvare, per quello che ci è possibile, il nostro territorio».