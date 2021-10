Salerno, porte chiuse ai giornalisti al comune: "Una scelta inspiegabile" Il presidente dell'ordine dei giornalisti Campania:"Il problema non si risolve sbarrando il portone"

Mattinata di caos a Salerno. A Palazzo di Città porte "sbarrate" per i giornalisti. In occasione dell'insediamento della nuova giunta al comune divieto d'accesso per gli operatori dell'informazione. Un episodio ha sollevato polemiche e contestazioni.

Sulla vicenda si è espresso anche il presidente dell'ordine dei giornalisti della regione Campania Ottavio Lucarelli: "Stamattina i giornalisti hanno avuto la sorpresa di trovare chiuso il portone di Palazzo di Città a Salerno in occasione dell'insediamento della giunta comunale. Una scelta inspiegabile. "Ordini superiori". Il Municipio di Salerno è stato infatti sempre aperto ai giornalisti. Qual è il motivo di questo dietrofront che penalizza la stampa e l'opinione pubblica? Inevitabile il collegamento con l'inchiesta che vede coinvolti il Comune e le cooperative sociali. Ma il problema non si risolve sbarrando il portone", le parole del presidente Lucarelli.

Poco prima, sempre sotto Palazzo di Città, aveva preso vita il sit in dei lavoratori delle otto cooperative sociali colpiti dall'inchiesta giudiziaria che ne ha fermato l'attività. I dipendenti hanno chiesto di incontrare il sindaco o gli assessori competenti per avere delle risposte sul loro futuro occupazionale.