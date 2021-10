Strade: a San Cipriano Picentino e a Salerno i lavori su SP71 e SP331 In programma interventi di miglioramento della sicurezza per un importo netto di circa 50mila euro

La Provincia di Salerno consegna i lavori di miglioramento della sicurezza sulla SP 71 nel comune di San Cipriano Picentino e sulla SP 331 nel comune di Salerno, per un importo netto di 50.641,61 euro.

“I lavori - dichiara il Presidente Michele Strianese - iniziano presumibilmente domani 20 ottobre e consistono, per la SP 71, nel ripristino della pavimentazione stradale sconnessa e avvallata in alcuni tratti, nel rifacimento dei parapetti in muratura e delle barriere guard rail esistenti e danneggiate nel tratto compreso dal km 0+450 al km 1+300 ca. Anche sulla SP 331 i lavori riguardano il ripristino della pavimentazione stradale ed installazione di barriere guard rail per la riapertura della strada via Cupa Clarizia a senso unico, da Salerno verso Pontecagnano Faiano.

Apriamo nuovi cantieri - conclude il Presidente Strianese - per la manutenzione e messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”