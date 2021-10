Cava: muore mamma 38enne positiva al Covid, aveva paura di vaccinarsi La donna si è spenta dopo solo tre giorni, da accertare se soffrisse di patologie pregresse

La sua situazione è peggiorata in pochi giorni, non si era vaccinata per paura del siero la mamma 38enne di Cava de' Tirreni che si è spenta nell'ospedale metelliano. La donna, originaria di Scafati aveva vissuto nella provincia di Latina prima di trasferirsi nella frazione Passiano con il figlio, è arrivata nel nosocomio con gravi problemi respiratori e febbre. Le sue condizioni si sono aggravate anche perché un primo tampone effettuato pare fosse risultato negativo.

Lunedì sera l'arrivo dell'ambulanza del 118 nell'abitazione della 38enne dove è stato necessario effettuare un primo massaggio cardiaco. Poi la corsa in ospedale dove è stata colta da un nuovo arresto cardiaco, per la donna a quel punto non c'è stato nulla da fare. Si dovrà ora accertare se la 38enne soffrisse di patologie pregeresse.

Sconvolta da questo lutto la frazione Passiano, dove sono morti i primi cittadini colpito dal Covid una coppia di anziani che hanno perso la vita a pochi giorni di distanza, piange dunque ancora una vittima del virus. Vivevano lì anche mamma e figlio stroncati dal virus nel marzo scorso, si erano ammalati insieme.