Salerno, Palazzo di Città ancora off limits per i giornalisti Spostata in un bar la presentazione di "Salerno Classica". Celano: "La censura continua"

Il Palazzo di Città resta off limits. Per il secondo giorno di fila il comune di Salerno è blindato. Divieto di accesso ai giornalisti e non solo. Una vicenda che sta facendo rumore e che da ieri sta collezionando fiumi di reazioni ed accuse all'amministrazione.

Questa mattina era prevista, alle ore 10, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione di Salerno Classica, otto concerti che si svolgeranno, descrivendo un ideale percorso tra i grandi monumenti delle due grandi rettorie di San Benedetto e San Giorgio per poi concludersi in Cattedrale, grazie alla benevola disponibilità della Curia Arcivescovile. La presentazione doveva avvenire all’interno del Salone del Gonfalone, al secondo piano di Palazzo di Città. Ma, a pochi minuti dall’inizio, l’ufficio stampa di “Salerno Classica” ha fatto sapere che “a causa di decisioni assunte dall’amministrazione comunale di Salerno" la conferenza stampa è stata spostata al bar Umberto in via Roma.

Molto più che un "semplice" cambio location. Non si sono fatte attendere nuove polemiche e contestazioni. "Aspettiamo le dimissioni del dott. Tringali", ha denunciato il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano.

"Altro che casa di vetro. Nonostante la nomina di un assessore preposto e gli iniziali proclami del dottore Tringali, il Comune di Salerno continua ad aberrare ogni più elementare forma di trasparenza. Pur di non far entrare i giornalisti all'interno di palazzo di città, stamane si è perfino impedito ad un'associazione culturale di tenere una conferenza stampa per la presentazione della 1^ edizione di “Salerno classica”, già da tempo calendarizzata. Dopo la vergogna di ieri, continua l'azione di censura, degna delle pagine più buie della dittatura bolscevica, nei confronti della stampa libera. A Salerno l'unica informazione consentita ed accettata è quella controllata e di "regime". È paradossale che un ex magistrato possa accettare ed avallare simili atteggiamenti che contrastano con evidenza con le ragioni che lo avevano, a suo dire, spinto ad accettare l'incarico. Ci aspettiamo dal dottor Tringali un atto di dignità e di coerenza. Se, come chiaramente pare sin dalle prime battute, non è in grado di condizionare positivamente l'azione amministrativa e di espletare il ruolo per cui è stato demandato, si dimetta immediatamente. Non contribuisca, con i suoi colleghi di Giunta, ad infangare la città a livello nazionale" , l'attacco di Celano.