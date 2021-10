Successo per l'evento Cisl Fp "Donne CISLiamo!" Protagonista della serata è stata la figura femminile celebrata attraverso dibattiti, testimonianze

Si è svolto Venerdì 15 ottobre, nell’Auditorium di Pagani, il Talk Show “DONNE CISLIAMO!”. L’evento, organizzato dal Coordinamento Donne della CISL FP di Salerno con la collaborazione di Regina Mari, ha riscosso un successo oltre le aspettative, con centinaia di persone che, con la loro partecipazione e i loro applausi, ne hanno dimostrato l’apprezzamento.

Protagonista della serata è stata la figura femminile, valorizzata e celebrata attraverso dibattiti, testimonianze, sentimenti, messaggi, momenti musicali ed artistici: tutti incentrati sul valore, coraggio, determinazione, competenza, passione, resilienza e problematiche legate all’essere donna.

L’evento è stato presentato dall’amico Bernardo Esposito, presentatore solo per passione, ed ha avuto come madrina la straordinaria Rosalia Porcaro, attrice, che ci ha regalato momenti divertenti e significativi sulla figura femminile.

Sul palco, come in un grande salotto tra amici, i professionisti ed artisti, Alessandro Marocco, Gerarda Mariconda, accompagnata nella recitazione di un eccezionale monologo sulla omosessualità dal fratello Giuseppe, Resia La Mura, Lucia Errico, Patrizia Sereno, Nello Collaro con i suoi dipinti della Donna e Vesuvio, Laura Avella con il suo libro Covid & Report, Cira Borrelli con il suo abito significativo di “liberazione dal silenzio” e la bravissima cantante Roberta Tondelli che, accompagnata al piano dal marito Andrea De Luca, ha omaggiato la donna con momenti canori davvero emozionanti .

Dal pubblico, le amiche Silvana Di Donna e Marinella Cirillo con una poesia e un messaggio toccanti sulla violenza alle donne.

"E’ stata una serata sobria e coinvolgente, frutto di un grande lavoro di squadra e soprattutto di determinazione e forte senso di solidarietà tra donne. Le donne insieme, unite e senza inutili competizioni possono tutto! Possono riuscire a rendere possibile ciò che può sembrare l’impossibile! E questo deve essere un impegno di tutte! Un ringraziamento agli ospiti per la disponibilità gratuita offerta, ad Alfonso Della Porta per la sua assidua vicinanza, alla segreteria reggente della CISL FP Salerno, Pietro Antonacchio, Valeria Raimo e Miro Amatruda, per aver consentito e appoggiato la realizzazione dell’evento e dato piena fiducia al fare del gruppo, a Giusy Cariello per aver collaborato nella pubblicizzazione sui social. Un ringraziamento al Segretario CISL UST di Salerno, Gerardo Ceres e alla Segretaria Confederale Marilina Cortazzi per averci onorato con la loro presenza e un grande ringraziamento a tutti i partecipanti, uomini e donne. La CISL c’è e Noi Donne insieme ... CISLIAMO!", le parole della coordinatrice femminile Ida Tortora.