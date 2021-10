Pioggia di adesioni per il ritorno della 26esima edizione della Strasalerno Lo start verrà dato domenica 24 ottobre alle ore 8:45 dal Lungomare Tafuri

Ha avuto una gestazione complicata il ritorno della Strasalerno, la classica mezza maratona campana che torna in calendario domenica prossima dopo la forzata cancellazione dello scorso anno per le note vicende. Le autorizzazioni necessarie sono arrivate solamente la scorsa settimana, facendo tirare un grande sospiro di sollievo agli organizzatori dell’Atletica Vis Nova, pronti a tornare in carreggiata con questa che sarà la 26esima edizione della corsa.

La Strasalerno si ripropone attraverso due distanze: naturalmente la mezza maratona, che avrà valore di Campionato Regionale sulla distanza e per la quale si stanno iscrivendo tutti i migliori nomi del podismo campano ma non solo, considerando che stanno arrivando adesioni da tutta Italia, perfino dalla Sardegna. Inoltre ci sarà la gara sui 10,5 km, per dare una scelta a tutti gli appassionati in questa domenica di pieno autunno, in un clima che promette di essere mite.

Le adesioni hanno già raggiunto la ragguardevole quota di 600 e ci sarà la possibilità di iscriversi anche nella giornata di viglia, direttamente presso la segreteria di gara dalle 15:30 alle 19:00 al costo di 30 euro. Lo start verrà dato domenica alle ore 8:45 dal Lungomare Tafuri, nei pressi della Piscina Vitale che ospiterà oltre ai tavoli di segreteria tutti i servizi di base per il prima e il dopo gara. La prova si svolgerà nel rispetto dei protocolli ancora in vigore, sarà quindi necessario indossare la mascherina in partenza e per i primi 500 metri di gara.

Quest’anno nel quadro della prova si terrà anche il progetto “La Classe corre per l’Autismo”: in collaborazione con le associazioni locali di settore, intere classi di istituti del luogo affronteranno un tragitto da Piazza della Concordia e il traguardo posto alla Piscina, per dare un messaggio di inclusione dei ragazzi autistici nelle attività sportive e non solo. Il progetto è alla sua seconda edizione e darà ulteriori significati a una domenica già storica.