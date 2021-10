Tari, si potranno pagare le bollette (senza sanzioni) fino al 30 novembre Il Comune mette nel mirino la società per il ritardo nella distribuzione dei bollettini

In tantissime case di Salerno i bollettini per il pagamento della Tari non sono ancora arrivate. La scadenza ordinaria si avvicina e gli uffici sono stati tempestati di chiamate e richieste di chiarimenti.

Per questo motivo la giunta comunale ha disposto che il pagamento della prima rata, della rata unica della Tari 2021 nonché del canone unico patrimoniale possa avvenire senza ulteriori oneri e aggravi entro e non oltre il 30 novembre.

Allo stesso tempo, però, palazzo di città sta valutando eventuali responsabilità della società incaricata per il ritardo riscontrato nella distribuzione dei bollettini.