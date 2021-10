Cooperative, il Comune pubblica il bando da quasi 3 milioni Prevista la clausola sociale per salvaguardare gli operai

Sono in presidio da giorni davanti al Comune di Salerno, per chiedere risposte certe sul futuro. "L'inchiesta giudiziaria non ci riguarda, noi vogliamo solo lavorare", il messaggio ripetuto a più riprese dai dipendenti delle cooperative finite al centro dell'indagine della procura.

Il servizio è sospeso e non si sa quando riprenderà, né - soprattutto - se sarà possibile e in che forma. Il Comune di Salerno ha pubblicato il bando per l'affidamento (per 24 mesi) dei servizi di verde pubblico. In particolare in quei lotti "sospesi" dopo il blitz della procura.

L'importo, pari a 2milioni e 700mila euro, prevede anche una clausola sociale: chi subentra nella gestione del servizio, così come richiesto dal Comune di Salerno, dovrà dunque garantire l'occupazione dei lavoratori precedentemente impiegati.