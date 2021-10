Dal liceo "Tasso" la raccolta fondi per dotare l'Istituto di purificatori d'aria L'iniziativa volta all’acquisto di altri 4 sanificatori "per tutelare la salute dei nostri ragazzi"

“La pandemia è entrata in una nuova fase, caratterizzata dalla ripresa delle attività didattiche in presenza. Per rendere più salubre l’ambiente scolastico e gli spazi di condivisione (biblioteca, Aula Magna, palestra) e tutelare maggiormente la salute dei nostri ragazzi, abbiamo pensato di dotare il nostro istituto di innovativi purificatori e sanificatori d’aria, oltre ai due già donati dall’azienda produttrice, la società IT SVIL”.

Il liceo Torquato Tasso di Salerno ha lanciato su GoFundMe una raccolta fondi volta all’acquisto di altre quattro unità per purificazione e sanificazione d’aria per interni, “in grado - si legge - di contrastare attivamente, con l’ausilio di tecnologia a raggi UV-C, l’azione nociva delle sostanze inquinanti presenti nell’aria, eliminando vari microrganismi con un alto tasso di efficacia”.

“Speriamo - concludono - di poter contare sul tuo aiuto per realizzare questo progetto, a beneficio degli studenti e del personale della nostra scuola”.

La raccolta, che ha già avuto centinaia di condivisioni, è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/purificatori-daria-per-il-liceo-t-tasso