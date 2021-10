Spazzatura abbandonata in città: multati i ristoratori In azione la polizia municipale e gli addetti di Salerno Pulita

Continuano i controlli della polizia municipale e degli addetti di Salerno Pulita in città. Questa mattina sono state individuate le attività (bar, ristorante e pizzeria) ritenute responsabili dell’abbandono di rifiuti depositati addirittura in un’aiuola del lungomare Trieste. I titolari saranno multati così come previsto dall’ordinanza sindacale che per gli abbandoni stabilisce una sanzione di 500 euro.