Salerno, una delegazione coreana in visita alla Provincia Dopo il gemellaggio del 2016 e la città di Namyangju

Il presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese ha ricevuto oggi a Palazzo Sant’Agostino una delegazione coreana guidata da Jo Kwang-han, sindaco della città di Namyangju, Corea del Sud, accompagnato da un gruppo di funzionari della municipalità coreana.

"La visita è stata programmata a seguito delle relazioni fra i due Enti conseguenti al gemellaggio iniziato nel 2016, e poi rinnovato, fra la Provincia di Salerno e la città di Namyangju, allo scopo di rafforzare strategie comuni di cooperazione, nel rispetto e comprensione della reciproca cultura e tradizione", hanno spiegato da Palazzo Sant'Agostino.

Ad accogliere la delegazione accompagnata dal coordinatore Francesco Scianni e dal professor Lee Kichul, erano presenti anche il vicepresidente della Provincia, Carmelo Stanziola, il dirigente dei Settore viabilità e trasporti Domenico Ranesi, il direttore generale della Fondazione Banco di Napoli Ciro Castaldo, che hanno curato i rapporti fra gli Enti e l’assessore Massimo Trotta del comune di Stio.

“Ringrazio Jo Kwang-han, sindaco della città di Namyangju - dichiara il presidente della Provincia, Michele Strianese - per la gradita visita. Dopo l’incontro a Palazzo sant’Agostino la delegazione avrà modo di visitare la nostra bellissima provincia. Abbiamo concordato di consolidare le relazioni di amicizia, che già esistono fra la Provincia di Salerno e la città di Namyangju, per promuovere cooperazione fra i nostri Enti e la conoscenza di entrambi i territori. Infatti lavoreremo insieme per attivare scambi e collaborazioni su interessi comuni come la cultura, l'arte, la formazione giovanile, l'economia, le amministrazioni pubbliche, l'agricoltura biologica, la cultura alimentare, il patrimonio storico e culturale, lo slow life e le istituzioni scolastiche", le parole di Strianese.