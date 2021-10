Vietri e Tramonti non sono più Covid free: nuovi contagi in Costiera Aumentano i casi a Centola: tamponi a chi ha partecipato alle cure termali a Contursi

Il Coronavirus si riaffaccia in Costiera Amalfitana. Vietri e Tramonti non sono più Covid free, a comunicarlo le rispettive amministrazioni. Due nuovi contagi sono stati registrati a Tramonti: si tratta di due persone che hanno avuto contatti con positivi di altri paesi della Costiera e che sono in quarantena da diversi giorni. "Non ci sono, pertanto, tracciamenti in corso - fanno sapere dal comune - Entrambi vaccinati, soltanto uno presenta lievi sintomi. Ma sono entrambi in via di guarigione.

In linea con il resto d’Italia i contagi sono in aumento: chiediamo attenzione, rispetto delle norme igienico sanitarie e invitiamo chi non l’ha ancora fatto a vaccinarsi".

Analoga la situazione a Vietri sul Mare dove era dal sette settembre che non si registravano più casi, con ben 924 tamponi effettuati da quella data. "Purtroppo registriamo due nuovi positivi al virus Covid19 - ha scritto via social il sindaco Giovanni De Simone - Vi invito a mantenere alta la guardia per evitare possibili contagi futuri. Il green pass è un lasciapassare per tutti, ma purtroppo non ci esime dal contrarre il virus. Quindi, mani sempre igienizzate, distanze quanto più rispettate e mascherina nei luoghi chiusi e in prossimità di assembramenti. Manteniamo alta la guardia".

Nuovi positivi anche a Centola. Tra il 26 e il 27 ottobre sono stati effettuati in tutto 73 tamponi. Dai risultati dei primi tamponi risultati 3 nuovi casi positivi, la situazione è quindi la seguente: 18 casi positivi a Centola, 6 a Palinuro, 2 a Foria e 2 a San Severino.

Questa mattina sono stati effettuati 22 tamponi a cittadini di Centola, Foria e Palinuro, per la maggior parte a chi ha partecipato alle cure termali a Contursi. Domani, invece, dalle 14:30 alle ore 15:30 verranno effettuati altri 36 tamponi compresi gli alunni della classe II e IV della scuola primaria di Centola capoluogo.

"Mi vedo costretto a fare appello al senso di responsabilità di ogni cittadino a non divulgare notizie non veritiere e soprattutto a non creare allarmismi fuori luogo e senza nessuna competenza. Le notizie ufficiali sono in capo al Sindaco, quale autorità sanitaria locale,e al Capitano della Polizia Municipale Giuseppe Corsaro dallo stesso delegato", la precisazione del primo cittadino.