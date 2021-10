Addestramento in mare dei Vigili del Fuoco tra Salerno, Cetara ed Erchie Inscenata la ricerca di 6 persone a seguito di un incidente tra un natante privato e un traghetto

Si è svolta nella mattinata di ieri un’attività di addestramento promossa dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno nell’ambito di un programma nazionale che prevede l’impegno dei Vigili del Fuoco su tutto il territorio nazionale, con diversi scenari operativi, al fine di testare le procedure operative di soccorso e il sistema di allertamento delle Sezioni Operative sul territorio.

Per la provincia di Salerno è stata organizzata la simulazione di un intervento in acqua nello specchio di mare tra Salerno – Cetara – Maiori (Erchie) ed è stata inscenata la ricerca e il soccorso di 6 persone a seguito di un incidente tra un natante privato ed un traghetto.

Per la gestione delle operazioni di soccorso in tempo reale è stato costituito in Prefettura il Centro Coordinamento Soccorsi, presieduto dal Viceprefetto Vicario in collaborazione col Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e con la Capitaneria di Porto di Salerno cui spetta, per legge, il coordinamento del soccorso in mare.

Hanno preso parte alle predette attività di addestramento anche i rappresentanti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia municipale e della Protezione civile di Salerno, del Genio Civile, dell’ASL, della Croce Rossa Italiana, del 118 e dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco costituita da personale dei Vigili in congedo.

Lo scenario operativo di tipo acquatico ha visto, altresì, l’intervento dei mezzi nautici della Capitaneria di porto, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato e in particolare della motonave dei Vigili del Fuoco del distaccamento Porto di Napoli e di un elicottero dei Vigili del Fuoco di Pontecagnano con sommozzatori elitrasportati.