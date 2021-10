Ambito territoriale di caccia, D'Acunto entra nel consiglio direttivo Il rappresentante delle Guardie ambientali: "Massimo impegno per il mondo faunistico e venatorio"

Antonio D'Acunto entra a far parte del consiglio direttivo dell'Atc Salerno 1. Il provvedimento, bollinato con delibera di giunta regionale, arriva su designazione dell'Ente produttori selvaggina Campania dove D'Acunto ricopre ruoli apicali.

Per il dirigente interregionale Centro Sud Italia della Guardia nazionalr ambientale, dunque, un importante riconoscimento che conferma l'attività sul territorio.

"Questo incarico - spiega - mi consente di proseguire ancora meglio la nostra missione, che è quella della tutela ambientale e faunistica per la corretta gestione del prelievo venatorio nel rispetto delle regole. Mi impegnerò sin da subito per poter creare insieme a tutto il consiglio direttivo qualcosa di positivo per il territorio e per il mondo faunistico e venatorio", le parole di D'Acunto.