Vertenza cooperative, i sindacati chiedono un confronto in prefettura Capezzuto: dopo settimane di attesa non possiamo più aspettare

"Entro la prossima settimana ci aspettiamo il confronto necessario sulla vertenza cooperative così come richiesto dalle organizzazioni sindacali. Il prossimo 3 novembre ci sarà un aggiornamento con la prefettura per verificare le tempistiche di un appuntamento che, dopo diverse settimane, pensiamo non sia più rinviabile". Lo fa sapere, in una nota, il segretario provinciale della Fp Cgil di Salerno, Antonio Capezzuto.

Il riferimento è al destino ancora incerto dei dipendenti delle otto cooperative coinvolte nell'inchiesta della procura. Mentre i magistrati fanno il proprio lavoro, le maestranze chiedono certezze per il futuro.

"I lavoratori meritano risposte e non un silenzio assordante, a partire dalla questione stipendiale ancora in sospeso. Pensiamo che con l'ausilio delle istituzioni si possa individuare un nuovo percorso, chiaro e trasparente, nettamente in discontinuità con l'esperienza precedente e che abbia quale obiettivo la stabilità lavorativa e la dignità salariale", le parole del segretario di categoria.