Voglio un Mondo Pulito: oltre una tonnellata di rifiuti raccolti ad ottobre L'ultimo cleanUp sulla spiaggia di Mercatello: arenile invaso da salviette, fazzoletti e assorbenti

Anche il mese di ottobre si conclude con un pesante bilancio per i volontari di Voglio un Mondo Pulito. Sono stati 1.022,6 i kg di rifiuti rimossi dall’ambiente. Senza sosta e sempre a difesa dei luoghi del cuore della città, i ragazzi dell'associazione hanno promosso cleanUp, di gruppo e in solitaria, appuntamenti di raccolta cicche e non solo per cercare di ridare dgnità e decoro a litorali, zone verdi e quartieri. Un'azione di bonifica che non si è mai fermata e che, con l'ultimo risultato, palesa quanto il problema dell'abbandono dei rifiuti sia ancora presente.

Proprio in occasione dell'ultimo clean up organizzato sulla spiaggia di Mercatello, ieri mattina, sono stati rimossi 64kg di rifiuti così divisi: indifferenziato 45,1Kg, plastica 3,4Kg, vetro 14,7Kg, cicche di sigarette 0,8Kg.

"La spiaggia era piena di salviette, fazzoletti e assorbenti intrecciati tra di loro, che andavano a ricoprire la sabbia come se fosse un altro strato. Non è una novità in zona Mercatello. Già negli anni addietro, durante i nostri precedenti cleanUp, abbiamo rimosso enormi quantità di questi materiali. Pensiamo arrivino dalle fogne, e che di conseguenza, siano stati scaricati dal bagno. È assolutamente essenziale evitare di buttare queste cose nel bagno. Vanno smaltite nell’indifferenziata", il commento del gruppo.