Covid, aumentano i contagi a Baronissi: "Una persona è ricoverata in ospedale" Salgono i casi a Padula, si attende l'esito di nuovi tamponi a Centola. Alunna positiva a Fisciano

Nuovi contagi in provincia di Salerno. Sale a 17 il bilancio delle persone positive al Covid nel comune di Baronissi. Nelle ultime ore, secondo l'ultimo aggiornamento fornito dal sindaco Gianfranco Valiante, sono emersi 4 nuovi positivi da Covid-19. Non tutti i cittadini che hanno contratto il virus erano vaccinate, e una persona è ricoverata in ospedale. "Manteniamo rigorosamente distanziamento e indossiamo anche all’aperto la mascherina, evitiamo assembramenti. Vacciniamoci tutti! 80,42% la percentuale dei cittadini che lo ha fatto", le parole del primo cittadino. Tra i positivi ci sarebbero anche una insegnante e una studentessa dell'istituto Margherita Hack.

Intanto, a Centola si attende l'esito di nuovi tamponi. Sono attualmente 63 i casi attivi in città: ad esser risultati positivi 23 bambini e 40 adulti. Nell agiornat di ieri sono stat effettuati nuovi test.

Aumentano invece i contagi a Padula. L’ASL ha comunicato nuovi casi di positività al Covid-19: attualmente nel Comune risultano 13 persone che hanno contratto il virus. "Vi prego di seguire con la massima attenzione le regole di comportamento e di distanziamento sociale, al fine di scongiurare la diffusione del virus." l'appello della sindaca Michela Cimino.

A Fisciano, invece, a seguito della positività di un'alunna frequentante la classe 2A della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. Rubino Nicodemi, sentito il Dirigente Medico del Dipartimento di Prevenzione Collettiva e la Dirigente Scolastica dell'Istituto, si provvederà alla sanificazione dei locali e alla messa in quarantena di tutti gli alunni frequentanti la suddetta classe nonchè del personale docente ed ATA venuto in contatto con l’alunna positiva.

Al termine della quarantena sarà predisposto il rientro a scuola a seguito di test molecolare con esito negativo, già richiesto alla competente USCA. A partire da Mercoledì 3 Novembre sarà attivata, per la classe interessata, la didattica a distanza.