Salerno, interventi sulla rete idrica: rubinetti a secco Ecco dove e quando

Al fine di effettuare un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica in Via Lungomare Colombo (altezza civico n.339/C) la Salerno Sistemi comunica che si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 10,30 alle ore 16,00 di venerdì 05.11.2021, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

-Lungomare Colombo (civici compresi tra il n.179 e il n.355, tratto compreso tra Via M.Guglielmi e Via C.Mari), Via Trento (civici di numerazione pari compresi tra il n.116 e il n.178), Traversa Olivieri, Traversa Niccolini, Via M.A. Terminio, Via E. Torrio, Traversa Tafuri, Via M. Guglielmi.

La Società fa sapere che si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.