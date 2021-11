Luci d'artista, incontro interlocutorio in Comune: si lavora alla sicurezza La prossima settimana riunione definitiva per illustrare il piano da sottoporre alla prefettura

Un altro passo avanti per l'organizzazione dell'edizione 2021-2022 delle Luci d'artista. Questa mattina in Comune a Salerno si è tenuto un incontro che ha visto protagonisti gli assessori Alessandro Ferrara e Claudio Tringali, i funzionari del municipio ed i rappresentanti delle partecipate.

Al centro del confronto, la stesura del piano di sicurezza per le Luci d'artista: l'obiettivo è organizzare la kermesse senza rischi, anche perché le prossime settimane non si annunciano semplici sul fronte sanitario, vists anche la ripresa dei contagi.

Le parti si sono aggiornate a martedì della prossima settimana dopo la riunione di questa mattina: in questi giorni saranno approfonditi e valutati tutti gli aspetti necessari per arrivare poi alla stesura definitiva del piano di sicurezza. Il documento sarà poi sottoposto all'attenzione della prefettura, alla quale spetta ovviamente l'ultima parola.

In ogni caso, l'evento non è in discussione: Salerno, salvo colpi di scena dell'ultimo minuto, si prepara dunque ad accendere nuovamente le Luci d'artista.