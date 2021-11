Salerno, alla Stazione marittima l'arrivo della prima mega nave da crociera De Nigris: "Una data storica, un sogno inseguito dal 1998 che ora è diventato realtà"

La stazza della "Marina Majuro" si è stagliata imponente sullo skyline solitamente non abituato a scene simili. Il 3 novembvre 2021 è una data sicuramente da segnare sul calendario di Salerno: per la prima volta una mega nave da crociera non è attraccata al porto commerciale ma si è addentrata nel cuore del molo Manfredi.

Grazie ai lavori di dragaggio che hanno aumentato la profondità dei fondali, anche le navi più grandi potranno fermarsi direttamente alla Stazione marittima.

A bordo della "Marina Majuro" circa 750 passeggeri, più 600 persone d'equipaggio. Numeri ridotti causa Covid, ma rispetto alla desolazione dei mesi più duri della pandemia è comunque un risultato importante. Sono stati 21 i bus con a bordo i passeggeri che si sono poi diretti a Salerno per poi dirigersi verso la Costiera Amalfitana.

«Un traguardo importante, un sogno inseguito dal 1998 che ora finalmente è diventato realtà - il commento di Orazio De Nigris, amministratore unico della Stazione marittima disegnata dall'archistar Zaha Hadid -. Ora, abbiamo un'altra sfida davanti a noi: quella di rendere sempre più efficiente la logistica all'interno del molo e della città, per offrire un servizio di qualità ai turisti che sbarcano a Salerno».