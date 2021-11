Luci d'Artista in via Carmine: "Sogno o realtà?", il Codacons scrive al Comune Richiesta l'installazione di luminarie "degne della zona, molto più belle ed attrattive"

Il periodo delle festività di avvicina e Salerno si prepara a brillare. In vista del ritorno della kermesse di luci d’artista, uno degli eventi di maggiore attrazione della città di Salerno che attira di migliaia di turisti e visitatori, il Codacons ha scritto al comune di Salerno chiedendo un intervento mirato per via Carmire, una delle zone nevralgiche della città.

"Puntualmente via Carmine non viene valorizzata come dovrebbe: non si tratta di una semplice via di passaggio, ma di un'importate zona commerciale, per questo non si comprende il senso di luminarie mediocri che non fanno altro che danneggiare l'immagine e la visibilità dell’intera città", si legge nella nota dell'associazione.

“È da tempo che il Codacons chiede insistentemente di illuminare al meglio anche questa zona - dichiara l’Avv. Matteo Marchetti, vicesegretario nazionale Codacons - Inoltre, il fatto di distribuire le luminarie di una certa qualità in più zone ha anche il vantaggio di creare meno assembramenti, permettendo così un flusso più regolare di persone il rispetto delle norme anticontagio”.

Necessario, per il Codacons, che "tutti collaborino al fine di riportare il rione Carmine allo splendore degli anni 80 ed è per questo che si richiede con urgenza che si predisponga l'isola pedonale in via Carmine, a maggior ragione durante il periodo delle festività natalizie".