Covid, Eboli piange la morte di un 46enne L'appello del sindaco Conte: “Non abbassate la guardia”

Eboli piange ancora una morte di persona affetta da Covid 19: a perdere la vita all’ospedale di Agropoli, un 46enne riuscito a vincere qualche anno fa la sua personale lotta contro la leucemia. L'uomo, figlio di un infermiere del nosocomio in cui era ricoverato, aveva contratto dopo il virus una polmonite bilaterale e aveva le difese immunitarie molto basse, fanno sapere i sanitari che lo avevano in cura. Per lui non c'è stato purtroppo nulla da fare. Era risultato positivo solo qualche giorno fa, riscontrando difficoltà respiratorie, da qui il ricovero. Il sindaco di Eboli Mario Conte ha comunicato la notizia alla cittadinanza con un post su Facebook.

“Apprendo la notizia dell’ennesima vittima per causa Covid-19 nella nostra Città – ha chiarito la fascia tricolore -. Nel formulare le condoglianze ai familiari, invito tutti i cittadini a rispettare le norme dettate in materia di emergenza sanitaria, che sono tuttora vigenti”. “La pandemia, – conclude – purtroppo, non è ancora finita e non possiamo abbassare la guardia”. Sconvolta la comunità salernitana dove il 46enne era molto conosciuto e benvoluto.