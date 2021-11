Illuminiamo Salerno accende anche i negozi: appuntamento il 1 dicembre Pippo Pelo invita le attività commerciali ad aderire all’iniziativa

Se questo è il momento dei preparativi, la fase in cui si scelgono tutti gli addobbi necessari per colorare il Natale, novembre è anche il mese perfetto per riscaldare i motori della seconda edizione di IlluminiAMO Salerno, l'iniziativa ideata da Pippo Pelo che ha lo scopo di dare "luce" alla (sua) città, già simbolo in Italia e nel mondo per essere, nel periodo natalizio, un luogo magico con le caratteristiche e superbe istallazioni luminose.

L’anno scorso il colpo d’occhio della città fu bellissimo, e sull’onda di quel grande successo si torna ad illuminare allargando le braccia anche alle tante attività commerciali di Salerno.

«Accendiamo anche i negozi», svela Pippo Pelo, invitandoli ad aderire all’iniziativa che nella sua prima edizione ha coinvolto oltre 15mila persone e che mira a diventare un appuntamento fisso, a prescindere dalle Luci D’artista.

«Questa manifestazione nasce con uno spirito di amore per il prossimo. L’anno scorso il tema era di illuminare la speranza, quest’anno la speranza l’abbiamo trovata, ma vogliamo che quella luce sia ancora più forte. Vogliamo illuminare non solo le case e i palazzi, le zone periferiche, dove magari non le Luci d’Artista arrivano, ma anche tutte le attività commerciali».

Aderire è molto semplice: basta addobbare i balconi e i negozi con le classiche luminarie natalizie possibilmente con luci bianche ed elettriche, non a batteria né a carica solare. Nei prossimi giorni il lancio delle nuove attività. Lo scorso IlluminiAMO Salerno ha fatto molta beneficenza, ma online. Quest’anno potrebbe corredarsi di un piccolo evento dal vivo, magari dedicato ai bambini.

L’appuntamento con l’accensione, quest’anno, è fissato per il primo dicembre, una settimana prima rispetto alla passata edizione. Per essere sempre aggiornati sulle attività di IlluminiAMO Salerno è possibile cliccare sul gruppo Facebook omonimo.