Salerno, rinnovo consiglio provinciale: Strianese convoca i comizi elettorali Le votazioni si svolgeranno il 18 dicembre dalle 8 alle 20 nel seggio presso la sede della provincia

Con decreto del Presidente n. 136 dell’8 novembre 2021, la Provincia di Salerno procede all’indizione dei comizi elettorali per le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Salerno ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56.

“Sono stati convocati – dichiara il Presidente Michele Strianese – per sabato 18 dicembre 2021 i comizi per l’elezione del Consiglio provinciale di Salerno. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nel seggio costituito presso la sede della Provincia di Salerno, in via Roma 104, Salerno.

Il prossimo 18 dicembre in tutta Italia si voterà per il rinnovo di 75 Consigli provinciali e 31 presidenti di Provincia. La nostra Provincia dovrà eleggere solo il Consiglio provinciale, per cui esorto alla partecipazione i Consiglieri e i Sindaci di tutta la provincia. Sarà una festa della democrazia a cui potranno partecipare solo 156 Comuni perché 2 sono commissariati, con un totale di circa 2000 di aventi diritto al voto.

Colgo l’occasione per ringraziare il Consiglio provinciale uscente per il lavoro proficuo svolto in questi anni e per l’intesa istituzionale che ha caratterizzato l’impegno di tutti. In particolare voglio ringraziare il Vice Presidente Carmelo Stanziola e tutti i consiglieri da me delegati ai vari ambiti dell’Ente i quali mi hanno supportato nelle attività svolte nei territori. Ovviamente ricordo che questo Consiglio rimarrà in carica fino al 18 dicembre p.v.”